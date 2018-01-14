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Arda Turan sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega...

Arda Turan sağlık kontrolünden geçti


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan'a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Arda Turan için yarın saat 10.45'te imza töreni düzenleyecek.

Yıldız oyuncu, yeni takımıyla ilk antrenmanına da yarın çıkacak.

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Arda TuranFutbolMedipol BaşakşehirSüperlig
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