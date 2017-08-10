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Arda Turan'dan milli takım açıklaması

- "Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim" - "Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız sayın Mircea Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu"

Arda Turan'dan milli takım açıklaması


İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve ay-yıldızlıların 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova ile oynadığı müsabaka öncesinde milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan, "Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim." dedi.

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Kosova maçı öncesinde yaşanan tatsız hadiseler sonrasında milli takım formasına veda etmiştim. Bu kararı almamın sebebi; adım etrafında yaşanan tartışmaların milli takıma ve o kutsal formaya zarar vermesiydi. Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız sayın Mircea Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı olmadığını belirten Arda, şöyle devam etti:

"Bizlerin her zaman bu formanın onurunu taşımaya ihtiyacımız vardır. Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim. Bu kalan zorlu 4 maçlık süreçte ve devamında her şartta arkadaşlarımın yanında olma isteğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

Arda Turan, 6 Haziran'da yaptığı basın toplantısıyla milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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2018 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriArda TuranAy-yıldızBarcelonaFutbolKosovaMilli Forma
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