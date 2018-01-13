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Arda Turan'dan veda mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan, kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına veda etti.

Arda Turan'dan veda mesajı

İSTANBUL (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Bir hayalperest olarak, bunun cesaret, kararlılık ve emek gerektirdiğini iyi bilirim. Günün birinde Barcelona takımının formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. En azından bir süreliğine." ifadelerini kullandı.

Bir veda ve teşekkür. pic.twitter.com/70qu3is0za

Arda Turan (@ArdaTuran) 13 Ocak 2018

Katalan kulübüne ve takım arkadaşlarına da seslenen Arda Turan, şunları kaydetti:

"Sahada ve saha dışında her anın tadını çıkarmamı sağlayan takım arkadaşlarım, sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Camp Nou'da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her bir fırsat benim için çok kıymetliydi.

Sadece benim değil, sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm, bilmenizi isterim ki ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı. O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım."

Arda Turan, paylaşımını "Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok, birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak." ifadeleriyle bitirdi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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Arda TuranBarcelonaİspanya Birinci Futbol LigiMedipol BaşakşehirSporTwitter
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