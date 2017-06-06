Arda Turan'ın A Milli Takım kariyeri

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, milli formayı 97 kez giydi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın ardından İspanya'nın Atletico Madrid ile Barcelona ekiplerinde forma giyen Arda, kariyerinde milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006'da Lüksemburg ile yaptığı maçta giydi.

Arda Turan, 97 milli maça çıkarak aktif futbolcular arasında en çok milli olan futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.

Rakip fileleri 17 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, milli takımın en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

2 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı

Arda Turan, A Milli Takımı'nın 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da kadrosunda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, milli takımın yarı final oynadığı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarında ilk 11'de şans buldu.

2016'daki Avrupa Şampiyonası kadrosunda da bulunan Arda, Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile oynanan karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Şampiyonadan sonra kadroya alınmadı

Tecrübeli oyuncu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan prim tartışmasının ardından milli takımın yaptığı 4 maç için kadroya dahil edilmedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in biri hazırlık olmak üzere toplam 4 maçta aday kadroya almadığı Arda, Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım 2016'da Kosova ile evinde yaptığı karşılaşmada milli formaya yeniden kavuştu. Sakatlığı nedeniyle Finlandiya ve Moldova ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamayan Arda, Makedonya ve Kosova karşılaşmaları için yeniden kadroya dahil edilmişti.

Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye yönelik fiziki ve sözlü saldırısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Muhabir: Ercan Doğan