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Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferi

- Barcelona, Arda Turan'ı iki buçuk sezonluğuna Medipol Başakşehir'e kiraladı

Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferi


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda TuranMedipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.

Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.

Arda Turan, iki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranBarcelonaİspanya 1. Futbol LigiMedipol Başakşehir
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