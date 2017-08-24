İZMİR (AA) - Çeşme'nin ilk uluslararası yelken yarışı olan "Arkas Aegean Link Regatta" başladı.

Yarışın başlaması dolayısıyla Marina'da verilen kokteylde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Çeşme böyle bir yarışa ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teşekkür etti.

Akdurak, "Bu işe gönül veren bu kadar çok insan bir araya gelince bu organizasyonun dört dörtlük olacağı en başından beri belliydi. Dostluk dileklerimizi karşı kıyıya ulaştırın ve denizlerimizde var olmaya devam edin." diye konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da yurt dışındaki yarışların Türkiye'de de yapılmasını hayal ettiğini, hayal edince her şeyin gerçekleşeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ben Çeşme’de doğdum, büyüdüm, hala burada yaşıyorum. Her zaman neden yurt dışında olduğu gibi Çeşme’de de uluslararası yelken yarışları yok diye düşündüm. Çeşme’de böyle bir yarış organize etmek için kendime söz vermiştim. Benim hayalim de bu sene gerçekleşti. Her geçen yıl daha çok tekneyi alarak yurtdışında olduğu gibi 100-150 teknenin yarışa katıldığını hayal ediyorum."

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da yarışmanın Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlamasını temenni etti.

Çeşme ile Sakız Adası arasında 4 gün sürecek yarışlarda, yaklaşık 450 yarışmacı 45 tekneyle toplam 50 mil yol katedecek.

Kokteyle, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile sporcular katıldı.