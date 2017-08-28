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"Arkas Aegean Link Regatta" sona erdi

- Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme ve Sakız Adası belediyelerinin destekleriyle organize edilen yarışlar, ödül töreni ile tamamlandı

İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme ve Sakız Adası belediyelerince organize edilen "Arkas Aegean Link Regatta" yarışları, ödül töreniyle son buldu.

Törende konuşma yapan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "En büyük teşekkürüm ise bu rüzgarla dansı, bu gönül, sevda sporunu seçen siz yatçılara yelkencilere. Zor şartlarda yarıştınız." dedi.

Ülkede yelken sporunun tüm sınıflarıyla büyümesi için hep birlikte çalışmak gerektiğini belirten Akdurak, tüm dünyaya, Türkiye'nin denizlerini ve başarısını tanıtacaklarını aktardı.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Başkanı Akif Sezer de organizasyonun ilerleyen yıllarda çok ses getireceğini ifade ederek, "İzmir'in bütün güzel kulüplerinin, Çeşme Marina'nın, Uluslararası Çeşme Yat Kulübünün ve Arkas'ın büyük desteği ile yapmış olduğu bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda marka olacağına canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Yarışların genel klasmanında, mürettebatında Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi Kadınlar Şampiyonu Lena Aylin Erdil'in de bulunduğu Anything Dere Construction ekibi ilk sırayı elde ederken, 2'ncilik Arkas Flying Box'ın, 3'üncülük ise Garanti Sailing Limon ekibinin oldu.

Şampiyon takıma genel klasman kupasını Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara takdim ederken, Regatta kupasını ise Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas verdi.

Törene, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, IC Holding Üst Yöneticisi Semih Ergür, Çeşme Marina Müdürü Can Akaltan ve sporcular katıldı.

4 gün süren yarışlarda kategorilerde sıralama şu şekilde oldu:

IRC 1 kategorisi: 1. Anything Dere Construction, 2. Arkas Flying Box, 3. Garanti Sailing Limon

IRC 2 kategorisi: 1. Arnes, 2. Ladies First, 3. İzmir Yelken Akademisi

IRC 3 kategorisi: 1. Yunus Marin Cygnus, 2. Good Day Sunshine, 3. Mare

IRC 4 kategorisi: 1. Çeşme Sailing Kady Sun, 2. Volitan, 3. Çeşme Marina Ventus

IRC 5 kategorisi: 1. Kalkış - Foratan, 2. Farmer, 3. Miranda

Destek 1 kategorisi: 1. Rain, 2. Dak - Sar Achilles, 3. Prego

Destek 2 kategorisi: 1. Fun Lemon, 2. Happy Lemon Linea Rossa, 3. Kayk Orsa

Destek 3 kategorisi: 1. Enkon, 2. Kayk, 3. Porto Novo

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