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Arkas Spor'da toplu imza töreni

- Voleybol Efeler Ligi'nin İzmir temsilcisi bu sezon kadrosuna dahil ettiği 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Arkas Spor'da toplu imza töreni

İZMİR (AA) - Bu sezon Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Voleybol Efeler Ligi ekibi Arkas Spor, yeni oyuncuları için imza töreni düzenledi.

Arkas Holding binasındaki törende libero Burak Mert, orta oyuncu Marko Matic, smaçör Christian Fromm, pasör Nikola Jovovic ve pasör çaprazı Adis Lagumdzija kendilerini mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Törene Arkas Spor Asbaşkanı Cenk Değer'in yanı sıra antrenör Glenn Hoag da katıldı.

İtalyan ekibi Gi Group Monza'dan transfer edilen Alman oyuncu Christian Fromm, yaptığı konuşmada, çok organize bir ekip olan Arkas Spor'da mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Efeler Ligi'nin her geçen gün daha da zorlaştığını kaydeden Fromm, "Biz de çok rekabetçi bir takım kurduk. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sırbistan Milli Takımı pasörü Nikola Jovovic kulübün geçmiş yıllardaki başarılarının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Bu sene takımı hep birlikte daha ileri taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Takıma enerji vererek ve güçlü bir atmosfer yaratarak buna katkıda bulunabileceğime inanıyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Burak Mert kurulan ekibin Arkas Spor'u hedeflerine ulaştırabilecek yeterlilikte olduğuna işaret etti.

Bosna Hersek doğumlu olan ve Türk statüsünde forma giyen Marko Matic, Avrupa'nın da en iyi voleybol organizasyonlarından birinde yer almaktan onur duyduğunu belirterek, "Hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak olacak." diye konuştu.

Marko Matic gibi Bosna Hersek doğumlu olan ve 2014'te Türk vatandaşlığına geçen Adis Lagumdzija ise çok uzun bir transfer süreci yaşandığını, Arkas Spor'a gelebilmek için çok uğraştığını söyledi.

Sözleşmelerin imzalanmasından sonra geçen sezon yaş grupları, yıldız ve gençlerde Türkiye şampiyonalarında dereceye giren altyapı sporcularına ödülleri verildi.


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