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Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Galatasaray Kulübüne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, sarı-kırmızılı kulübün kurucularından Ali Sami Yen'in babası Şemsettin...

Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Galatasaray Kulübüne ziyaret


İSTANBUL (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, sarı-kırmızılı kulübün kurucularından Ali Sami Yen'in babası Şemsettin Sami Fraşeri'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettikten sonra kulübün Türk Telekom Arena'daki merkezine geçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani'ye rozet, forma ve Galatasaray tarihinin anlatıldığı kitaplar hediye etti. Kulüp anı defterini imzalayan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ve beraberindeki heyete yemek verildi.

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar NishaniDursun ÖzbekGalatasarayZiyaret
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