Arnavutluk Milli Takımı aday kadrosu açıklandı





TİRAN (AA) - Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Liechtenstein ve Makedonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, düzenlediği basın toplantısında, Liechtenstein ve Makedonya'yı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, hedefleri için iki karşılaşmayı da kazanmaları gerektiğini söyledi.

Panucci, Medipol Başakşehir'de forma giyen Sokol Cikalleshi'nin aday kadroda yer almayacağını da aktardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, 2 Eylül'de Liechtenstein'ı konuk edecek Arnavutluk, 5 Eylül'de ise deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.

Grupta çıktığı 6 maçta 9 puan toplayan Arnavutluk, 3. sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleciler: Entrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizan)

Defans: Ansi Agolli (Karabağ), Arlind Ajeti (Crotone), Mergim Mavraj (Hamburg), Berat Djimsiti (Benevento), Elseid Hysaj (Napoli), Frederic Veseli (Empoli), Hysen Memolla (Hajduk Split), Ivan Balliu (Metz)

Orta saha: Migjen Basha (Bari), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Burim Kukeli (Sion), Eros Grezda (Osijek), Jahmir Hyka (San Jose), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Liridon Latifi (Skenderbeu), Amir Abrashi (Freiburg)

Forvet: Valon Ahmedi (Maribor), Azdren Llullaku (Tobol Kostanay), Armando Sadiku (Legia Varşova)

