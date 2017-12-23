Arsenal ile Liverpool puanları paylaştı - Premier Lig'de oynanan ve Mesut Özil'in de gol attığı müsabakada Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kaldı - Emirates Stadı'nda ilk yarıda ve ikinci yarının başında yediği gollerle 2-0 geriye düşen Arsenal, 5 dakikada 3 gol bulup öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı

23 Aralık 2017 Cumartesi 01:10