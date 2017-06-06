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Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti

- Londra ekibi, 23 yaşındaki Bosna Hersekli sol bek ile beş yıllık sözleşme imzaladı

Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac'i renklerine bağladı.

Geçen hafta teknik direktör Arsene Wenger ile iki yıllık sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen sol bek Kolasinac ile beş yıllık anlaşmaya vardı.

Everton, Manchester City ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 123 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 17 karşılaşmada sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Arsenalİngiltere Premier LigSead Kolasinac
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