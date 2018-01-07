Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu Rona Yırcalı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Arsenal'den erken veda

- Arsenal, Federasyon Kupası 3. tur maçında Nottingham Forest'a 4-2 yenilerek elendi

Arsenal'den erken veda


İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'a 4-2 yenilen Arsenal, 3. turda elendi.

City Ground Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Nottingham Forest, 20. dakikada Eric Lichaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Arsenal, 23. dakikada Alman futbolcusu Per Mertesacker'in fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağlasa da ev sahibi ekip, 44. dakikada Lichaj ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Nottingham Forest, 64. dakikada penaltıdan Ben Brereton'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Konuk ekip, 79. dakikada Danny Welbeck ile farkı bire indirse de Nottingham Forest, 85. dakikada penaltıdan Kieran Dowell'ın attığı golle müsabakayı 4-2 kazandı. Ev sahibinde Joe Worrall, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nottingham Forest, bu sonuçla adını dördüncü tura yazdırırken, Arsenal 1996'dan beri ilk kez kupaya 3. turda veda etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArsenalFutbolİngiltere Federasyon KupasıNottingham Forest
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5