Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Arsenal'i Fransız golcüsü Giroud kurtardı

- Arsenal, Mesut Özil'in forma giymediği ve 3-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Giroud'nun attığı golle Bournemouth ile 3-3 berabere kaldı

Arsenal'i Fransız golcüsü Giroud kurtardı


LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan müsabakada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.

Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle forma giymediği maçta Bournemouth ile karşılaşan Arsenal, 16. dakikada Daniels ve 20. dakikada Wilson'un penaltı golleriyle soyunma odasına 2-0 geride gitti.

Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.

Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.

Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ArsenalBournemouthFutbolGiroudİngiltere Premier LigMesut Özil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.