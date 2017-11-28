Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren yardım kampanyası Bu seçim olur
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Vay be dedirtecek icat
Vay be dedirtecek icat
Bakır ihracatı patladı
Bakır ihracatı patladı
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir

Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama

Arsenal'in teknik direktörü Wenger, sezon sonu sözleşmeleri bitecek Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, sezon sonu sözleşmeleri bitecek Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in takımda kalacağını belirtti.

Wenger düzenlediği basın toplantısında, Mesut Özil ile Sanchez'in ara transfer döneminde başka takımlara gideceğiyle ilgili soruya, "Mesut ve Sanchez sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sonra burada devam edecekler mi bunu bilmem imkansız. Lakin onların sezon sonuna kadar sözleşmeleri var." yanıtını verdi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde hem Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in hem de Şilili golcü Alexis Sanchez'in Arsenal'den ayrılacağı öne sürülüyor.

Muhabir: Serhat Bağbars

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alexis SanchezArsenalArsene WengerIngiltereMesut ÖzilPremier LigSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5