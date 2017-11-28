Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, sezon sonu sözleşmeleri bitecek Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in takımda kalacağını belirtti.

Wenger düzenlediği basın toplantısında, Mesut Özil ile Sanchez'in ara transfer döneminde başka takımlara gideceğiyle ilgili soruya, "Mesut ve Sanchez sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sonra burada devam edecekler mi bunu bilmem imkansız. Lakin onların sezon sonuna kadar sözleşmeleri var." yanıtını verdi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde hem Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in hem de Şilili golcü Alexis Sanchez'in Arsenal'den ayrılacağı öne sürülüyor.

Muhabir: Serhat Bağbars