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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

- Şampiyona, hafta sonu İzmir'de düzenlenecek

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası


İZMİR (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası hafta sonu İzmir'de yapılacak.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonaya 11 kulüpten, 67 sporcu katılacağı belirtildi. Bugün antrenmanların gerçekleştirildiği şampiyonanın 25 Aralık Pazar günü tamamlanacağı kaydedildi.

Şampiyonada, 2017 ve 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) yanı sıra 2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyat Oyunları ve 2017 Kış Üniversite Oyunları aday milli takım kadrolarında yer alan sporcular mücadele edeceği belirtildi.

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