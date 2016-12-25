İZMİR (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
İzmir'deki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda 11 kulüpten, 67 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi.
Kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şöyle:
Minik kızlar: Elifsu Erol
Minik erkekler: Efe Çetiz
Yıldız kızlar: Sıla Sağdıç
Yıldız erkekler: Alp Eren Özkan
Genç kızlar: Güzide Irmak Bayır
Genç erkekler: Başak Oktar
Büyük kadınlar: Birce Atabey
Büyük erkekler: Engin Ali Artan