



ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'na katılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın Macaristan'ın Szombathely kentinde başlayacak ve 3 gün sürecek şampiyonaya 10 sporcu ile katılacak milli takım, bu ülkeye gitti.

Türkiye şampiyonada, kadınlarda Tutya Yılmaz, Doğa Ketenci, Demet Mutlu ve Göksu Üçtaş Şanlı, erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Mustafa Arca ve Yunus Emre Gündoğdu ile madalya arayacak.

Artistik Cimnastik FIG Dünya Challenge Kupası, 27 Eylül-9 Ekim tarihlerinde Kanada'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi son önemli turnuva niteliği taşıyor.