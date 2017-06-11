Artistik cimnastik müsabakaları Hatay'da yapıldı





HATAY (AA) - Artistik cimnastikte Erkekler CimnastLig 2. hafta müsabakaları ve Küçük Erkekler 2. Etap Türkiye Şampiyonası Hatay'da sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonda, lig müsabakalarına 28 takımda 120, Küçükler 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na ise 14 ekipte 59 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle oldu:

CimnastLig 1. Lig:

Bireysel:

1- Eymen Tozar (117.150)

2- Ömer Özgür (115.750)

3- Efe Sivişoğlu (115.250)

Takım:

1- Kocaeli (348.900)

2- Şavkar Cimnastik (346.200)

3- Malatya (344.100)





CimnastLig 2. Lig:

Bireysel:

1- Berk Eren (115.600)

2- Necati Deniz Soysal (114.100)

3- Sait Umut Özgün (113.650)

Takım:

1- Gözde Cimnastik (343.050)

2- Avrupa (339.650)

3- Başkent Akademi (325.450)





Küçük Erkekler 2. Etap Türkiye Şampiyonası:

Bireysel:

1- Kadir Daylak (115.600)

2- Alperen Ege Avcı (115.500)

3- Turgen Ocak (115.000)

Takım:

1- Şavkar Cimnastik (685.700)

2- Bursa Nilifer (671.750)

3- Aksaray GSİM (671.350)