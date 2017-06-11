Artistik cimnastik müsabakaları Hatay'da yapıldı

HATAY (AA) - Artistik cimnastikte Erkekler CimnastLig 2. hafta müsabakaları ve Küçük Erkekler 2. Etap Türkiye Şampiyonası Hatay'da sona erdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonda, lig müsabakalarına 28 takımda 120, Küçükler 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na ise 14 ekipte 59 sporcu katıldı.
Yapılan müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle oldu:
CimnastLig 1. Lig:
Bireysel:
1- Eymen Tozar (117.150)
2- Ömer Özgür (115.750)
3- Efe Sivişoğlu (115.250)
Takım:
1- Kocaeli (348.900)
2- Şavkar Cimnastik (346.200)
3- Malatya (344.100)
CimnastLig 2. Lig:
Bireysel:
1- Berk Eren (115.600)
2- Necati Deniz Soysal (114.100)
3- Sait Umut Özgün (113.650)
Takım:
1- Gözde Cimnastik (343.050)
2- Avrupa (339.650)
3- Başkent Akademi (325.450)
Küçük Erkekler 2. Etap Türkiye Şampiyonası:
Bireysel:
1- Kadir Daylak (115.600)
2- Alperen Ege Avcı (115.500)
3- Turgen Ocak (115.000)
Takım:
1- Şavkar Cimnastik (685.700)
2- Bursa Nilifer (671.750)
3- Aksaray GSİM (671.350)