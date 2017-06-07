Aşkabat 2017 tanıtıldı





ANKARA (AA) - Aşkabat 2017 Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları'nın tanıtım konferansı, Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen ortak konferansa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Türkmenistan Devlet Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Maksat Nasırov, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Enformasyon Uzmanı Cesurhan Taş ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Berdi Sarıyev konuşmacı olarak katıldı.

Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, yabancı diplomatik misyon şefleri ve diplomatları, Türkmenistan-Türkiye Dostluk Derneği üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin izlediği konferansta, oyunların gerçekleştirileceği tesislerin tanıtımı yapıldı.

Oyunlar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 17-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.