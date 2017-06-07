Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Aşkabat 2017 tanıtıldı

- Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları'nın tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanlığında yapıldı

Aşkabat 2017 tanıtıldı


ANKARA (AA) - Aşkabat 2017 Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları'nın tanıtım konferansı, Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen ortak konferansa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Türkmenistan Devlet Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Maksat Nasırov, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Enformasyon Uzmanı Cesurhan Taş ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Berdi Sarıyev konuşmacı olarak katıldı.

Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, yabancı diplomatik misyon şefleri ve diplomatları, Türkmenistan-Türkiye Dostluk Derneği üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin izlediği konferansta, oyunların gerçekleştirileceği tesislerin tanıtımı yapıldı.

Oyunlar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 17-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
5. Asya OyunlarıAbdurrahim BoynukalınGençlik Ve Spor Bakanlığıİsankuli AmanlıyevKapalı Salon Ve Savaş SanatıTürkmenistan Ankara Büyükelçiliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5