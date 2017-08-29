"Ata sporlarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz"





KASTAMONU (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, ata sporlarının yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Genç, kentteki bir pastanede düzenlediği basın toplantısında, yarın Daday ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası at yarışlarının yapılacağını belirtti.

Kastamonu'da at yarışlarına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Genç, bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getiren Genç, "Eski tarihi spor dallarının toplandığı bir federasyonuz. Geçmişte atalarımızın yaptığı spor dallarını toplayıp bir federasyon altında birleştirdik. Şu anda 8 daldaki branşlar altında etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Türklerin geleneksel sporlarının yaşatılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Genç, şunları söyledi.

"Türkiye'de ya Japonların ya da başka milletlerin sporları yapılıyor. Yani zamanla kendi özümüzü kaybetmişiz. Bu durumu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda bir hayli mesafe aldık ve almaya da devam edeceğiz. Federasyonumuzda maddi sorunumuz yok. Bizler, düzenleyebildiğimiz kadarıyla yarışlar düzenlemeye çalışıyoruz. Bizler, ata sporlarımızı elimizden geldiği kadarıyla tanıtmaya çalışıyoruz."

Ata sporlarına olan ilginin arttığını işaret eden Genç, "Ata sporlarımız artık gelişti ve giderek büyüyor. 2 bin yıllık hatta daha eski ata sporlarımızı gün yüzüne çıkarıp tanıtmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda bir hayli yol kat ettik, inşallah önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ata sporlarını ayağa kaldırmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Genç, "Bizler de geleneksel spor dalları olarak Federasyon Başkanımız Dr. Hakan Kazancı önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, 30 Ağustos Zafer Kupası koşularının yarın saat 14.00'te başlayacağını aktardı.