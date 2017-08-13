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Atıcılık: Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası

- Türkiye, 15-22 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak kupada 5 sporcuyla temsil edilecek

Atıcılık: Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası


ANKARA (AA) - Uluslararası Atıcılık Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenen Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası, 15-22 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porpetto kentindeki organizasyonda Türkiye, 5 sporcuyla temsil edilecek.

Onur Atak, Salih Hafız, Murat İlbilgi, Kemal Madencioğlu ve Deniz Üstündağ, 33 ülkeden 220 sporcunun yer alacağı kupada madalya mücadelesi verecek. Milli sporcular, genç erkeklerde trap ve skeet, genç kızlarda ise skeet disiplinlerinde yer alacak.

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AtıcılıkISSFTrap-Skeet Gençler Dünya KupasıTürkiye Atıcılık Ve Avcılık FederasyonuUluslararası Atıcılık Federasyonu
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