Atıcılık: Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası





ANKARA (AA) - Uluslararası Atıcılık Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenen Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası, 15-22 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porpetto kentindeki organizasyonda Türkiye, 5 sporcuyla temsil edilecek.

Onur Atak, Salih Hafız, Murat İlbilgi, Kemal Madencioğlu ve Deniz Üstündağ, 33 ülkeden 220 sporcunun yer alacağı kupada madalya mücadelesi verecek. Milli sporcular, genç erkeklerde trap ve skeet, genç kızlarda ise skeet disiplinlerinde yer alacak.