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Atıcılıkta gençler 2020 Tokyo'ya umut oldu

- Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Genç milli sporcularımızın elde ettiği başarılar 2020 Tokyo Olimpiyatları’na doğru ilerlerken umutlarımızı artırıyor"

Atıcılıkta gençler 2020 Tokyo'ya umut oldu


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, genç millilerin elde ettiği başarıların 2020 Tokyo Olimpiyatları'na umut olduğunu söyledi.

Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2016 yılında başarıların yanı sıra federasyon adına başkan Mehmet Bülent Torpil'i kaybetmenin üzüntüsünü de yaşadıklarını hatırlattı.

Torpil'in vefatının ardından yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildiğini belirten Arman, "Haziranda, göreve geldiğim günden itibaren federasyon olarak tarafsız, adil ve dürüst bir yönetim anlayışıyla başarı için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının federasyona sağladığı ödeneği en doğru şekilde kullandıklarına vurgu yapan Arman, "Her bir kuruşu hesaplayarak atıcılık için harcıyoruz. Sporcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına tahsis edilen ödeneği gereksiz hiçbir şeye kullanmamak için ince eleyip sık dokuyoruz, en ufak ayrıntısına kadar hesap yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Tokyo için umutlarımız artıyor"

Sporcuların başarılarının artması için çaba harcadıklarını belirten Arman, "Sporcularımız madalya kazandıkça bizler yönetim ve federasyon olarak daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Genç milli sporcularımızın elde ettiği başarılar 2020 Tokyo Olimpiyatları’na doğru ilerlerken umutlarımızı artırıyor. Olimpiyat hedefimiz, daha fazla branşta ve daha fazla sporcu ile katılıp madalya alabilmek olacaktır." diye konuştu.

Gençlerin ve ailelerin atıcılığa ilgisini artırmak ve yaygınlaştırmak adına havalı silahlarda 2016 yılında 13 ilde poligonların revize edildiğini ve elektronik hedef sistemlerinin yenilendiğini dile getiren Arman, "2017 yılında diğer illerimizde de altyapıya benzer yatırımlar yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Birlik, beraberlik mesajı

Arman, federasyon olarak, 15 Temmuz’da yaşanan hain girişimin ardından şehitleri anmak için "15 Temmuz Milli Mücadele Kupası"nı düzenlediklerini hatırlattı.

2017 yılından itibaren her yıl 15 Temmuz’da şehit ve gazileri anmak adına faaliyetler planladıklarını anlatan Arman, "Bu yıl ülkemizin birliğine ve beraberliğine karşı yapılan terör eylemleri sonucu hayatını kaybeden askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımızın acısını yaşadık. 2017 yılının terörden uzak, birlik ve beraberlik içinde bir yıl olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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