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Atiker Konyaspor, evindeki ilk maça seyircisiz çıkıyor

- Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak - İki takım arasında daha önce yapılan 30 maçta Gençlerbirliği'nin 12-8 üstünlüğü bulunuyor

Atiker Konyaspor, evindeki ilk maça seyircisiz çıkıyor


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Konyasporlu taraftarlar, takımlarının cezası nedeniyle müsabakayı statta takip edemeyecek. Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip, maça taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.


- Rekabette Gençlerbirliği üstün


Süper Lig tarihinde iki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği'nin üstünlüğü bulunuyor.

Ligde daha önce iki takım 30 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Gençlerbirliği, 8'ini ise Atiker Konyaspor kazandı. Rekabette 10 müsabaka ise berabere bitti.

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Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPORGençlerbirliği
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