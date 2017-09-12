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Atiker Konyaspor kafilesi Marsilya'da

- Konyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz: "Geçen sene yaşadığımız deneyimin üzerine koyup, kora kor bir mücadele vererek, puan ya da puanlar almak için uğraşacağız"

Atiker Konyaspor kafilesi Marsilya'da


MARSİLYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında 14 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya takımına konuk olacak Atiker Konyaspor, Fransa'ya geldi.

Yeşil-beyazlı ekibi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak, Marsilya kentine ulaştı. Burada kafileyi, Marsilya Başkonsolosu Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Olympique Marsilya Kulübü yetkilileri karşıladı.

Kafilede, AK Parti Konya Milletvekilleri Uğur Kaleli ve Hacı Ahmet Özdemir de yer aldı.

Konya ekibi, hazırlıklarını yarın akşam Velodrom Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.


- Yılmaz: "Zor bir maç olacak"


Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Marsilya Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en köklü takımlarından Olympique Marsilya ile yapacakları maçın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Marsilya'nın daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Marsilya önemli bir kulüp. Biz de burada, geçen sene yaşadığımız deneyimin üzerine koyup, kora kor bir mücadele vererek, puan ya da puanlar almak için uğraşacağız. Ancak zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Rakibimiz, Fransa ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisi. Ama onlar da sıkıntılı zaman yaşıyorlar. İnşallah bundan faydalanırız. En iyi mücadeleyi yaparak buradan ayrılmak istiyoruz."


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ATİKER KONYASPOROlympique MarsilyaUEFA Avrupa LigiVelodrome Stadı
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