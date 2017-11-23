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Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya

KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Fransa temsilcisi Olympique Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averyanov,...

Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya


KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Fransa temsilcisi Olympique Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averyanov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Filipovic, Moke, Ferhat Öztorun, Bourabia, Volkan Fındıklı, Musa Araz, Milosevic, Fofana, Evouna

Olympique Marsilya: Mandanda, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Anguissa, Luiz Gustavo, Thauvin, Ocampos, Sanson, Germain


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Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPOROlympique MarsilyaUEFA Avrupa Ligi
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