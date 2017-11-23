Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya

KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Fransa temsilcisi Olympique Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averyanov, Tikhon Kalugin (Rusya)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Filipovic, Moke, Ferhat Öztorun, Bourabia, Volkan Fındıklı, Musa Araz, Milosevic, Fofana, Evouna
Olympique Marsilya: Mandanda, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Anguissa, Luiz Gustavo, Thauvin, Ocampos, Sanson, Germain