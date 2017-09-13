Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Atiker Konyaspor, Olympique Marsilya maçına hazır

MARSİLYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Fransa ekibi Olympique Marsilya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Velodrom Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde...

Atiker Konyaspor, Olympique Marsilya maçına hazır

MARSİLYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Fransa ekibi Olympique Marsilya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Velodrom Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Konya ekibinin, taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Olympique Marsilya ile Atiker Konyaspor yarın TSİ 22.05'te Velodrom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPOROlimpique MarsilyaUEFA Avrupa LigiUEFA Avrupa Ligi I GrubuVelodrome Stadı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5