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Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya maçından notlar

- Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Özdilek, Olympique Marsilya karşısında Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı - Ankara'da benzin istasyonunda darp edilen gazi Muzaffer Oktay, karşılaşmayı locadan izledi

Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya maçından notlar


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile yaptıkları maçta, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Selim Ay, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner ve Ezekiel'i yedek soyunduran Özdilek, bu oyuncuların yerine ise Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Fofana ve Evouna'ya görev verdi.

Atiker Konyasporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, yaklaşık 20 Marsilya taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.


- Ankara'da darp edilen gazi Oktay, maçı locadan izledi


Ankara’da benzin istasyonunda darp edilen gazi Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maça "onur konuğu" olarak davet edilen gazi Oktay, ambulansla geldiği Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda sedyeden akülü sandalyeye bindirilerek, çıkarıldığı locadan maçı izledi.


- Garcia'dan 2 değişiklik


Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Fransa Birinci Futbol Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Bordeaux maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti.

Garcia, Bordeaux maçında ilk 11'de yer alan Kostas Mitroglou ve Dimitri Payet'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Germain ve Luiz Gustavo'yu sahaya sürdü.



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