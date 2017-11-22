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Atiker Konyaspor Olympique Marsilya'yı konuk edecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında, yarın sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile karşılaşacak.

Atiker Konyaspor Olympique Marsilya'yı konuk edecek

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.

I Grubu'nun 5. haftasındaki diğer maçta Salzburg, Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

Atiker Konyaspor, Avrupa'daki 11. randevusu

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 11. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Muhabir: Basir Gülüm

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