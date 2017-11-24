Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı

KONYA
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.
7. dakikada Olympique Marsilya savunmasından dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Bourabia'nın sert şutunda, Ocampos meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada rakibini attığı çalımla oyundan düşüren Fofana'nın, ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
32. dakikada Anguissa, Atiker Konyaspor defansından dönen topu önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda, Moke topu uzaklaştırdı.
82. dakikada Atiker Konyaspor Skubic'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti:1-0
90+2. dakikada Moke topu kendi ağlarına gönderdi. Böylece Marsilya eşitliği yakaladı: 1-1
Bu sonuçta Atiker Konyaspor, sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.