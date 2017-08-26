Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları grubun zor olmasının, takımlarını geliştireceğini ve daha yararlı olacağına inandığını belirtti.

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Akçay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, iddialı olduklarını ancak iddialı konuşmadıklarını belirtti.

Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler beklemenin yanlışlığından kurtulmaları gerektiğini anlatan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olmayacağız. Sahada duruşumuzla, mücadelemizle ve taktik anlayışlarımızla hepsiyle baş edeceğiz. Edebilir miyiz? Edeceğiz tabi ama sonuçta 'Onları yeneriz, bu gruptan da çıkarız.' gibi sözler hoş değil. Mücadele edeceğiz. Grubun zor olması bizi geriye getiren bir şey olarak algılanmasın. Her zaman zor rakiplerle oynamanın bizi geliştireceğini ve bize daha yararlı olacağını söylerim. Dolayısıyla bu bizim için iyi."

Atiker Konyaspor, dün çekilen kura sonucu UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımlarıyla I Grubu'nda yer aldı.

Muhabir: Engin Özekinci