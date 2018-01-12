Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: Ligi ilk 10 takım içinde bitirmek istiyoruz

ANTALYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hedeflerinin sezon sonunda ilk 10 takım arasında yer almak olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 9. haftanın ardından Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve getirilen 51 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularına yanıtladı.

Son 7 haftada oyun olarak gelişmelerine rağmen son vuruşlarda beceriksiz olduklarını belirten Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Her maçı kazanabilecek kadar oynadığımızı düşünüyorum. 6-7 puan daha alabilirdik ama bitiricilikte sezon başından beri bir eksiğimiz vardı. Santrfor pozisyonunda oynayan 3 oyuncudan da verim alamadık. Bunu tolere edebilmek için kadroda yer alan tüm oyunculara şans vermeye çalıştık ama Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını Ömer Ali Şahiner ile bitirdik. Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir süreç geçirdik. Kadro derinliğimiz buna çok elverişli değildi. Sakat oyuncular vardı. Ama oynanan oyun ve edilen mücadelenin gelecek adına ümit verici olduğunu düşünüyorum."

"Transferlerin de aramıza katılmasıyla ikinci yarıda çok ses getiren bir takım olacağız"

Bu sezonu geçiş süreci olarak değerlendiren Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz ligi ilk 10 takım içinde bitirebilmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Geçen sezon ligi 43 puanla 9. sırada bitiren bir Atiker Konyaspor vardı ama sezonu kupayı kazanarak tamamladılar. İki sene aynı teknik adamla çalıştıktan sonra sistem değişikliği kolay olmuyor. Mustapha Yatabare aramıza katıldı. Devre arasında, takımlarında oynayan oyuncuların aramıza katılması bir avantaj olacak. Bildiğimiz ve inandığımız oyuncuları bünyemize katmaya çalışıyoruz. İkinci yarı zorlu geçecek. Transferlerin de aramıza katılmasıyla ikinci yarıda çok ses getiren bir takım olacağız."

"Orkan'ı istiyoruz"

Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrolarına dahil etmek istediklerini aktardı.

Orkan'ı 2008-2013 yıllarında teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'a almak istediğini fakat görevinden ayrılınca bunun gerçekleşmediğini ve oyuncunun da Gaziantepspor'a transfer olduğunu dile getiren Özdilek, "Orkan'ı Almanya'da tanıyan ve bulan benim. Onun oyunculuğunu ve yeteneklerini biliyorum. Orkan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Bir sakatlık geçirdi ama bence bizim için iyi bir oyuncu. Geleceği adına onun da oynaması çok önemli. Her şeyden önce ülke futboluna faydalı olabilmesi için Orkan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA Avrupa Ligi'nde gelişim gösterdik"

Mehmet Özdilek, 6 puanla grubu 3. sırada bitirerek elendikleri UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon gelişim gösterdiklerini dile getirdi.

Avrupa Ligi'nin bu sezon Atiker Konyaspor için olumlu ve faydalı geçtiğini vurgulayan Özdilek, şöyle konuştu.

"Olympique Marsilya maçını kazansaydık, yüzde 80-90 üst tura çıkacaktık. Çıkabilecek kadar oynadık. Onların bütçesi ile bizimkisi arasında dağlar kadar fark var ama sahada rakibe üstünlük sağladık. Golü de 90+4. dakikada yedik. Futbolun içinde böyle talihsiz goller ve anlar var. Ben geldiğimde üst turdan hedef olarak uzaklaşmıştık ama Salzburg'dan puan almamız ve Vitoria Guimaraes'in de Marsilya'yı yenmesi bizi tekrar hedefin içine soktu. Marsilya'yı yenseydik onların önüne geçecektik ve Vitoria Guimaraes karşısında final maçına çıkacaktık. Gelecek yıllarda tekrar bu kupalarda olmak en büyük hedefimiz. Çünkü orayı benimseyen bir Konyaspor camiası ve taraftarı var."

"Fatih hoca ayrılınca ben de bıraktım"

Mehmet Özdilek, A Milli Futbol Takımı'nda eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yanında göreve başlaması ve Terim'in ayrılmasının ardından kendisinin de devam etmemesi hakkında şunları kaydetti:

"Milli takım bir projeydi. Ben de bu projeye olumlu yaklaştım. Süreçte başka teklifler olmasına rağmen o projenin doğru ve sağlıklı olduğuna inanmıştım. Fatih Terim'in yanında görev alacaktım. Daha sonraki süreçte gelişen olayların ardından Fatih hoca ayrıldı. O ayrılınca bizim de orada kalmamız çok doğru değildi çünkü bu projeyi onunla birlikte yapacaktık. Kalmak gibi bir düşüncem de olmadı. Nasip değilmiş. Bundan sonra milli takıma tek gideriz."

"Cenk ve ülke futbolu adına önemli bir adım"

Özdilek, Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasının oyuncu ve ülke futbolu adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türk futbolcuların büyük takıma gitme ısrarları yüzünden Avrupa'ya yeterince oyuncu gönderemediklerine dikkati çeken Mehmet Özdilek, şunları aktardı:

"Bu zihniyetten uzaklaşmak lazım. Oraya gidip, vizyonunuzu geliştirmek çok önemli. Rekabet dünyanın her yerinde var. Rekabetin olduğu yerde başarılı olursunuz. Cenk de son 2-3 sezondur üst düzey forvetlerle yarışıyordu. Aboubakar, Gomez ve Negredo'nun, Cenk'in gelişimine çok büyük desteklerinin olduğuna inanıyorum. Cenk'in geçmişini çok iyi bilirim. Gelişime açık bir oyuncuydu. Asla vazgeçmedi. Everton'a transfer olmayı hak etti. Daha büyük takımlara gidecek potansiyeli de var. Cenk'in başarılı olması bundan sonra Avrupa'ya gidecek tüm oyuncular için örnek."

Muhabir: Emre Doğan