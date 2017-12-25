Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde...

Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri süren oyunculardan Volkan Fındıklı, Abdou Razack Traore, Ferhat Öztorun, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Vedat Bora katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, çabukluk ve pas çalışması yapıldı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanATİKER KONYASPORTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5