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Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'e konuk olacak

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisiyle karşılaşacak.

Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'e konuk olacak

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.

Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.

Avrupa'da 12. maç

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 12. randevusuna çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Türk ekibi, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

Muhabir: Basir Gülüm

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ATİKER KONYASPORFutbolSporUEFA Avrupa LigiVitoria Guimaraes
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