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Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları

- Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekibi, antrenmanda taraftarlar yalnız bırakmadı

Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları

KONYA (AA) -Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarnı tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Öte yandan Atiker Konyaspor taraftarları da antrenmanı izledi. Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'a, maçlarda veremedikleri desteği antrenmanda vermek için Nalçacılılar Taraftar Derneği tarafından "seyircili idman" organizasyonu düzenlendi.

Taraftarlar, "Mustafa hoca sen bizi şampiyon yapsana" tezahüratıyla teknik heyet ve oyunculara destek verdi.

Atiker Konyasporlu taraftarlar, hem statta hem de dışarıda takımlarının yanında olduklarını belirterek her zaman desteklerini vereceklerini ifade ettiler.



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Atiker KonyasporMustafa Reşit AkçayNalçacılılar Taraftar Derneği
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