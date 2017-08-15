Atiker Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Ahmet Şan ve başkan yardımcısı Fatih Yılmaz, takımla ilgili teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’dan bilgi aldı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Deni Milosevic ve Jens Jonsson takımdan ayrı koşu yaparken, yine aynı maçta rakibinin darbesiyle sol ayak bileğinde oluşan kırık sebebiyle ameliyat olan Abdou Razack Traore de koltuk değnekleriyle geldiği antrenmanı saha kenarından izledi.