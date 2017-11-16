Atiker Konyaspor'da hasret bitiyor

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini, oyuncularla daha çok vakit geçirip, taktiksel çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların olduğunu ifade eden Özdilek, "Abdou Razack Traore'nin durumu zaten belli. Eren Albayrak'ın bir sıkıntısı var, 10 gündür bizden ayrı. Sanıyorum Antalyaspor maçından sonra çalışmalara başlayacak. Yani iki hafta daha Eren'den yararlanamayacağız. Manyama ve Evouna ise bugün milli takımlarından dönecek ve akşam bizimle antrenman yapacak. Bunların haricinde cezalı ya da sakat oyuncumuz yok." diye konuştu.

"Hasret bitiyor"

Mehmet Özdilek, ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacakları maçla uzun bir aranın ardından taraftarın karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasret bitiyor. 5 maçtır evimizde seyircisiz oynuyorduk. Cumartesi günü stadın tekrar eski kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Bizde müthiş bir özlem ve beklenti var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarlarda da olduğuna inanıyorum. Onların desteği ve coşkusu, bizim de saha içerisindeki mücadele ve azmimizle hafta sonu oynayacağımız müsabakada istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Her müsabakada ayrı ayrı düşünüyoruz. Her müsabakanın önemi çok farklı ki ligdeki konum itibarıyla bu maçın da önemi çok farklı. Evimizde, seyircimizin önünde oynayacağımız bu mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Bunun için hem coşkumuz hem de enerjimiz var. En önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu, bizim için çok önemli."

Muhabir: Basir Gülüm