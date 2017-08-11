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Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa...

Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, salondaki "core" çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

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AntrenmanATİKER KONYASPORFutbolSüperlig
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