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Atiker Konyaspor'dan kura değerlendirmesi

- Konyaspor Başkan Yardımcısı Şanlı: - "Zor bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene takımını gruptan çıkartmış bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Gruptan inşallah, bu sene çıkacağımızı düşünüyorum"

Atiker Konyaspor'dan kura değerlendirmesi


MONAKO (AA) - Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı, UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir gruba düştüklerini söyledi.

Şanlı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde I Grubu'nda Salzburg (Avusturya), Olympique Marsilya (Fransa) ve Vitoria (Portekiz) takımlarıyla eşleşmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara doğrudan katıldıklarını anımsatan Şanlı, ilk sezonlarından daha da zorlu bir grupta yer aldıklarını bildirdi.

Rakiplerin, ülkelerinin köklü takımları olduğuna dikkati çeken Şanlı, özellikle Salzburg'un gençlerden kurulu koşan bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın geçen yıl Osmanlıspor'da görev alırken Avrupa tecrübesi edindiğini ve başarılı olduğunu kaydeden Şanlı, "Zor bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene takımını gruptan çıkartmış bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Gruptan inşallah, bu sene çıkacağımızı düşünüyorum. Hem ülke puanı açısından hem de son iki senedir kulüp tarihimize yazmış olduğumuz başarılara bir yenisini daha eklemek amacıyla gruplardan çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni bir transfer planlayıp planlamadıkları sorusu üzerine Abdullah Şanlı, "Aslında transferi tamamlamıştık ancak Trabzonspor maçında Abdou Razack Traore'nin ayağı kırıldı. Onun yerine belki bir takviye olabilir. Hocamızla da görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Arzu ederse portföyümüzde olan oyunculardan hızlıca takviye yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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