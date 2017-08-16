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Atiker Konyasporlu futbolculara milli davet

- Yeşil-beyazlı futbolcular Skubic, Hadziahmetovic, Moke ve İsveçli kaleci Calgren ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı

Atiker Konyasporlu futbolculara milli davet

KONYA (AA) - Atiker Konyasporlu futbolcular Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic ile Wilfred Moke ve Patrik Calgren, ülkelerinin 2018 Dünya Kupası grup eleme ve hazırlık maçları aday kadrosuna davet edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, defans oyuncusu Skubic'in, ülkesi Slovenya'nın 1 Eylül'de Slovakya, 4 Eylül’de ise Litvanya ile oynayacağı maçlar için kadroya alındığı belirtildi.

Amir Hadziahmetovic'in ise Bosna-Hersek 21 Yaş Altı Takımı'nın 1 Eylül’de Romanya ile yapacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme ve 5 Eylül'de Karadağ ile oynayacağı dostluk maçlarının kadrosuna çağrıldığı kaydedildi.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden İsveçli kaleci Patrik Carlgren'in milli takım kampına, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Wilfred Moke'nin de 1 ve 5 Eylül'de Tunus ile yapılacak Dünya Kupası grup eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildiği bildirildi.

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ATİKER KONYASPORCalgrenFutbolcuHadziahmetovicMilli TakımMokeSkubic
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