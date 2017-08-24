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Atiker Konyaspor'un cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor'a verilen cezaları onadı.TFF'den yapılan açıklamada,...

Atiker Konyaspor'un cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor'a verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Atiker Konyaspor'un 5 maç iç sahada seyircisiz oynama ve toplam 350 bin lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde, Atiker Konyaspor'a verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.

Ayrıca, yeşil-beyazlı kulübün cezanın ertelenmesine yönelik talebinin de reddedildiği vurgulandı.

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