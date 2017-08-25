Atiker Konyaspor'un cezasının onanması





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendilerine verilen 5 maçlık cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onanmasına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Samsun'da oynanan Süper Kupa karşılaşması sonrasında yaşanan ve kendilerinin de asla tasvip etmediği olaylar neticesinde PFDK'nın kulübe verdiği cezanın hukuk dışı olduğu savunuldu.

Süper Kupa karşılaşması organizasyonunun TFF tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu TFF'ye aittir. Hal böyleyken, saha ve seyirci olaylarının sorumluluğunun tamamı kulübümüzün yanı sıra Samsun'a gitmeyip karşılaşmayı evinde ekranlardan izleyen yüz binin üzerindeki Konyaspor Passolig kartı sahibi taraftarımıza yüklenmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saha ve seyirci olayları nedeniyle TFF Tahkim Kurulunun hukuk dışı aldığı bu kararın kasıtlı/taraflı olduğu ve her şeyden önemlisi camiamıza karşı iyi niyet taşımadığı anlaşılmaktadır. Kurulun tarafsızlığı bu karar özelinde tartışılır hale gelmiştir. Bu kurum stadyum girişlerinde gerekli/yeterli önlemlerin alınmasını sağlayamadığı için, maç sırasında tribünlerde meşaleler yakılmış ve sahaya yabancı maddeler atılmıştır. Sonuç itibarıyla gerçek sorumlular yerine kulübümüz orantısız şekilde cezalandırılmıştır. Gerekli önlemleri alamayan ve olayların birinci derecede sorumluları ise bu vesileyle ödüllendirilmiştir. Tahkim Kurulu ile PFDK'nın medyada kulübümüz aleyhine başlatılan linç kampanyasını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri gözardı etmediği verilen cezanın onanmasıyla alenen ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tarafsızlık ilkesine gölge düşürülmüştür."

Bu olayların hemen ardından Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştıkları maçta yaşananlara vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taraflı tarafsız herkesin fikir birliği içinde olduğu tek konu, bu müsabakada da kulübümüzün büyük bir haksızlığa uğradığıdır. Kısacası kurulun onadığı kararla Türk futbol tarihinin bütün sorunlu, sıkıntılı, utanç verici maçlarının hesabı tek kalemde Atiker Konyaspor'a kesilmiştir. Örnek teşkil etmesi ve caydırıcılığı düşünülerek camiamıza bedel ödettirilmeye çalışılmaktadır. Tarih, bu hukuk dışı kararla, hem Atiker Konyaspor'umuzun 68 günde aldığı iki kupayı, hem de bu başarıyı cezalandırmaya çalışanları mutlaka yazacaktır."

Atiker Konyaspor'un yakın zamanda önünün farklı sebeplerle kesilmeye çalışılabileceği savunulan açıklamada, "Ancak biz camia olarak kenetlendiğimiz sürece karşımıza çıkabilecek her türlü engeli aşabilecek güçteyiz. Başarılarımız tarihte yerini altın harflerle almıştır, diğer konular bir bütün olduğumuz sürece gelip geçecektir. Netice itibarıyla Atiker Konyaspor'umuz 5 maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin lira para cezası almıştır. Böylelikle Türk futbolu kurtulmuş, geçmişteki daha acı ve çok daha büyük olayların üzeri de böylelikle örtülmüştür. Bu orantısız cezayı camiamıza reva görenlere hayırlı uğurlu olsun." görüşlerine yer verildi.