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Atletico Madrid, Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı Diego Costa ve Victor Machin Perez'i (Vitolo) basına tanıttı.Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme...

Atletico Madrid, Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı Diego Costa ve Victor Machin Perez'i (Vitolo) basına tanıttı.

Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme imzaladığını ara transfer döneminden önce duyurmuştu ancak FIFA'nın verdiği 1 Ocak 2018'e kadar olan transfer yasağından dolayı iki İspanyol futbolcu da başkent ekibinde forma giyememişti.

İspanyol kulübü, Twitter hesabından Diego Costa ve Vitolo için "hoş geldin" mesajı yayımladı ve iki futbolcunun fotoğraflarını paylaştı.

Futbolcuların açıklamalarına da yer verilen paylaşımda, Diego Costa, "Beni geri getirmek için büyük çaba sarf eden kulübüme kalpten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunurken, Vitolo ise "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e katılmaktan dolayı gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

İspanyol takımında 18 numaralı formayı seçen Diego Costa, 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında da Atletico Madrid'de oynamıştı. Vitolo ise 23 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
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