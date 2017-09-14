Atletizm: 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası





ANKARA (AA) - Atletizmde, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.

Brno kentinde 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak kupada A Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli ekip, kadınlarda 19, erkeklerde 21 olmak üzere 40 sporcuyla yarışacak. Kadınlar ve erkeklerde 19'ar olmak üzere 38 branşın bulunduğu müsabakalarda puanlamalar ayrı yapılacak.

Geçen yıl İspanya'daki kupada kadınlarda birinci, erkeklerde ikinci sırayı alan Fenerbahçe'nin amatör şubeler koordinatörü Fikret Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, geçen yıl erkeklerde kıl payı kaçırdığımız birinciliği de alarak Brno'dan çifte şampiyonlukla dönmek." dedi.

Kadınlarda son 3 yılın Avrupa şampiyonu, son 10 yılın da Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Çetinkaya, "Kadınlarda 4. Avrupa şampiyonluğunu almak için gidiyoruz. Erkeklerde ise son 10 yılda 8 Türkiye, 2 tane de Avrupa şampiyonluğumuz var. Erkeklerde geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve ikinci olduk. Bu yıl bunu telafi edeceğiz. Yani hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa oynayacağız." diye konuştu.

Kulübün başarısını altyapıya verilen öneme bağlayan Çetinkaya, "2007 yılında göreve geldiğimde yıldız ve gençlerde altyapıdan yeni bir sistem getirdik. Yaş gruplarını tarayarak yetenek seçimi yapıyor ve yetenekli gençleri destekliyoruz. Altyapımızdan A takıma çıkan birçok sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'i Türkiye'ye getiren Fikret Çetinkaya, şunları söyledi:

"Ramil'i 2009'da getirdim. 2010'da kendisi vatandaş olmak istedi. Yasmani Copello Escobar ilk bizde başladı. Ülkesinden kaçıyordu. Kendisi beni buldu. Karin Melis Mey de aynı şekilde bana gelerek daha sonra kendi isteğiyle vatandaş oldu. Eda Tuğsuz 7 yaşından beri bizde, Özkan Baltacı 4 yıldır bizimle. Yıldız sporcuları toplamadaki şansımı biraz da 46 yıldır atletizmin içinde olmama bağlıyorum. Kulüp olarak hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na toplamda 40, atletizm branşında ise 15 sporcu göndermek. Tokyo'da atletizmde mutlaka final ve kürsü bekliyoruz."