Atletizm: BodRUN Ultra Maratonu





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "BodRUN Ultra Maratonu" 100 kilometre mücadelesi ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen maratonun 100 kilometre etabının başlangıcı Bodrum Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Maratona katılan ikisi kadın 16 sporcu, tepe ışıklarını kontrol ederek diğer hazırlıklarını tamamlayıp yerlerini aldı.

Sporcuların hep birlikte yaptığı geri sayımla maratonun startı verildi.

Yarış öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan atletlerden fitness eğitmeni Sevil Toker, antrenmanlarının iyi geçtiğini ve ilk kez bu kadar uzun bir parkurda koşacağını söyledi.

Azerbaycan'dan katılan Elshan Guliyev de daha önce Türkiye'de farklı yarışlarda mücadele ettiğini dile getirerek, BudRUN Ultra Maratonu'nda iyi bir sonuç almak istediğini belirtti.

Organizasyon koordinatörü Ali Cem Aktaş ise Türkiye dahil 12 ülkeden sporcuların katıldığı yarışlarda parkurun çoğunlukla doğayla iç içe olduğunu bildirdi.

Aktaş, 10, 23, 50 ve 100 kilometreden oluşan 4 etabı kapsayan maratona başvuran sporcu sayısının 900'ü bulduğunu, katılan kişi sayısının gün içinde diğer etapların startının verilmesiyle netleşeceğini ifade etti.