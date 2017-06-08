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Atletizm: Elmas Lig

- Milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede 14.36.82'lik derecesiyle 4. oldu

Atletizm: Elmas Lig


İSTANBUL (AA) - Milli atlet Yasemin Can, Elmas Lig'in (Diamond League) Roma ayağında kadınlar 5 bin metrede dördüncü oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcu, 5 bin metre yarışında 14.36.82'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.

Kadınlar 5 bin metrede birinciliğe 14.18.37'lik süresiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ulaştı. Kenyalı Agnes Jebet Tirop, 14.33.09'luk zamanıyla ikinci, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise 14.33.32 ile üçüncü sırayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AtletizmDiamond LeagueElmas LigYasemin Can
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