Atletizm: Elmas Lig





İSTANBUL (AA) - Milli atlet Yasemin Can, Elmas Lig'in (Diamond League) Roma ayağında kadınlar 5 bin metrede dördüncü oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcu, 5 bin metre yarışında 14.36.82'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.

Kadınlar 5 bin metrede birinciliğe 14.18.37'lik süresiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ulaştı. Kenyalı Agnes Jebet Tirop, 14.33.09'luk zamanıyla ikinci, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise 14.33.32 ile üçüncü sırayı aldı.