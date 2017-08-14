Atletizm Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Londra'dan hareket eden tarifeli uçak ile İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na gelen kafile, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

Düzenlenen karşılama töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, ENKA Spor Kulübü Koordinatörü Ayşegül Baklacı ile ENKA'dan bir grup minik sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı bir grup zabıta yer aldı.

"Bunlar temiz başarılar olarak tarihimizde yer alacak"

Karşılama töreninde yaptığı açıklamada Londra'da madalya alan sporcuların daha önceden bu başarıların sinyallerini verdiğini aktaran Mehmet Baykan, şunları kaydetti:

"Yasmani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İstiklal Marşı'nda duygulanan, bayrak karşısında titreyen bir kardeşimiz. Olimpiyatlarda bronz madalya ile önemli başarı getirmişti. Ramil, final koşularıyla bir takım başarıların işaretlerini veriyordu. Projelerin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bunlar, inşallah temiz başarılar olarak spor tarihimizde yerini alacak. Sporumuz adına bir sıçrama ve yeni sonuçlar elde etmek için ciddi çabalar söz konusu. Sadece bakanlığımızın ve federasyonlarımızın çalışmalarıyla değil kulüplerimizin önemli katkıları var. Başta Fenerbahçe ve ENKA olmak üzere atletizme yatırım yapan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Önemli bir yükü kaldırıyorlar. Önümüzdeki dönemde, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini kısa süre önce devralan Osman Aşkın Bak yönetiminde, daha güzel neticeler olacağını biliyorum. Spor teşkilatı çalışmasını ve gayretini artıracak."

"Türk atletizm tarihi adına önemli bir başarı"

Ay-yıldızlı kafileyle Londra'dan dönen TAF Başkanı Fatih Çintimar ise "Türk atletizm tarihi adına önemli bir başarı. Bugüne kadar elde edilmiş en büyük başarıyı getirerek, madalya sıralamasında 200 ülke içinde 12. olduk. Bu dereceleri daha yukarı götürmek için hep beraber çalışacağız. İki madalyayla döndük. Giderken 8 final hedeflemiştik. Beş finalle dönmüş olduk." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Bak'tan tebrik telefonu

Karşılama sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın telefonundan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar ile konuştu ve milli sporcuları tebrik etti.

"Spor kariyerimdeki en önemli derece"

200 metrede Türk atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Ramil Guliyev, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk sadece benim için değil tüm Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Londra'ya madalya hedefiyle gittiklerini vurgulayan 27 yaşındaki milli atlet, "Spor kariyerimdeki en önemli derece. Bunun için çok çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır bu yoldayım. Türk halkı bana çok destek oldu. Bütün gücümüzü 200 metreye verdik ve başarılı olduk. Londra'ya bunu yapmaya gitmiştik. Gitmeden önce madalya hedeflediğimizi söylemiştim. Allah'a şükürler olsun ki o madalyayı da getirdik." açıklamasını yaptı.

"Benim için altın değerinde"

400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi olan Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Her ülke dışına çıktığımda hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu şampiyonada da gümüş madalya kazandım ama benim için altın değerinde." dedi.

Escobar, Türk halkının desteğinin kendisi için çok önemli olduğuna değinerek, "Yarıştan önce de sosyal medyada benimle ilgili konuşulanları takip etmiştim. Türk halkının küçük bir desteği bile benim için çok önemli. Aslında altın madalyayı getirmek isterdim ama bu seferlik gümüş oldu. Sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler getireceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Çok mutlu ve huzurluyuz"

Çekiç atmada finalde mücadele eden Özkan Baltacı da "Çok mutlu ve huzurluyuz. Ülkemizi ve bayrağımızı çok iyi temsil ettik. Elimizden gelenin fazlasını yaptık, bundan sonra da yapmaya gayret göstereceğiz. Atletizm adına dünyada bir yerimiz var. Artık Türk bayrağını dalgalandırabiliyoruz. Daha da güzel şeyler olacak. Ben de final yarıştım. Bundan sonra inşallah madalya olur." diye konuştu.

Muhabir: Emrah Oktay