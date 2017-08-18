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Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları

- Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen müsabakalar 3 gün sürecek

Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları Erzincan'da başladı.

Erzincan Cirit Sahasında gerçekleştirilen organizasyonun açılışında Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü ile Kütahya Göynükören Atlı Spor Kulübü karşılaşması yapıldı.

Kars Akçakale Atlı Spor Kulübü ve Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübünün de katıldığı müsabakalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atlı CiritErzincan
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