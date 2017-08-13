BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Finali Yükselme Müsabakaları'nda Sivas Atlı Cirit Spor Kulübü birinci oldu.
Sındırgı Panayır Alanı'nda düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar, 3 gün sürdü.
Müsabakalar sonunda Sivas Atlı Cirit Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci, Erzurum Haydarhan Atlı Cirit Spor Kulübü üçüncü ve Manisa Selendi İnlice Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.
Takımlara kupalarını veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bu kültüre sahip çıkan herkese teşekkür etti.
Bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini vurgulayan Yavaş, "Biz bu memleketin değerine sahip çıkanlara kurban oluruz." ifadesini kullandı.
Program sonunda Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Mehmet Özgül, belediye başkanı Ekrem Yavaş'a plaket verdi.