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Atlı cirit yükselme müsabakaları

BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen, Atlı Cirit Türkiye Finali yükselme müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı. Sındırgı Panayır Alanı'ndaki yükselme müsabakalarına Erzurum...

Atlı cirit yükselme müsabakaları

BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen, Atlı Cirit Türkiye Finali yükselme müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı.

Sındırgı Panayır Alanı'ndaki yükselme müsabakalarına Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivas Atlı Cirit Spor Kulübü, Manisa Selendi İnlice Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Haydarhan Atlı Cirit Spor Kulübü katıldı.

Karşılaşma, Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü ile Sivas Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakasıyla başladı.

Müsabakaların 3 gün süreceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atlı CiritBalıkesirMüsabaka
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